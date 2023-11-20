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مواطن لديه 33 خلية نحل.. هل يشمله دعم برنامج ريف؟

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برنامج ريف
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أكد برنامج ريف، أنه يتم الدعم لقطاع العسل بناءً على عدد الخلايا المسجلة، وبحد أقصى 30 صندوق كل سنة.

دعم ريف لقطاع العسلاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مواطن لديه قرابة 33 خلية نحل، فهل يشمله الدعم في هذه الحالة؟.
وأجاب برنامج ريف، بقوله: "مرحباً بك.. يتم الدعم لقطاع العسل بناءً على عدد الخلايا المسجلة، وبحد أقصى 30 صندوق كل سنة، نشكر لك تواصلك".

وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.

دعم ريف في الجوف


جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على تساؤلات واستفسارات مستفيدي البرنامج، بشأن القطاعات والأنشطة التي يشملها الدعم بالجوف.
وأوضح برنامج ريف، أن القطاعات المدعومة في الجوف تشمل التالي: "العسل، الفواكه ومنها الرمان، المشمش، الخوخ، البخارى، العنب، الفراولة، الليمون، اللوز) حسب الميز النسبية لكل قطاع.

كذلك حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات المشمولة بالدعم في مدينة الرياض.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم وش المشاريع  المدعومه في محافظة الدرعيه  في مدينة الرياض".

الأنشطة المدعومة في الرياض


وأجاب برنامج ريف السعودية بقوله "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة الرياض هي: العسل، الفواكه، حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك".

وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف أسهل طريقة لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على استفسار أحد المستفيدين، بشأن مشكلة في الدخول على حسابه.

حل مشكلة الدخول على حساب ريف



وأجاب برنامج ريف بقوله: "بإمكانك الدخول عن طريق الحاسب الآلي باستخدام المتصفحات التالية: firefox، أو Google Chrome، نشكر لك تواصلك.".
وفي وقت سابق، أكد برنامج يف أن السجل التجاري لا يؤثر على التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الاستحقاق.


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