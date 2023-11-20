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"الشؤون الاسلامية" تخصص خطبة الجمعة القادمة عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام

الشؤون الإسلامية
وزارة الشؤون الإسلامية
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وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتخصيص خطبة صلاة الجمعة القادمة العاشر من الشهر الجاري في جميع مناطق المملكة، للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام، ومسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبنائهم قبل الزواج لهذه المسؤولية العظيمة، حيث قال رسول الله ـ صلى الله.اضافة اعلان

خطبة الجمعة


 عليه وسلم ـ : (ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ إلا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ) رواه البخاري.
 وتضمن التوجيه التأكيد على قيام الخطباء ببيان دور الوالدين في تعظيم عقد النكاح في نفوس الأبناء والبنات المقبلين على الزواج، وضرورة غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء والبنات، ودور الوالدين في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية، وتربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة.
 

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