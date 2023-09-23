السبت 8 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 8 ربيع
الأول 1445 هجرية، الموافق 23 سبتمبر 2023م.
الدمام
أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:10 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:06، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:03 صباحاً، ويؤذن
لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:00 مساءً.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:54
المدينة – 4:53
الرياض – 4:25
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:14
المدينة – 12:14
الرياض – 11:46
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:38
المدينة – 3:40
الرياض – 3:12
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:17
المدينة – 6:18
الرياض – 5:50
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:47
المدينة – 7:48
الرياض – 7:20