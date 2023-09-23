السبت، 08 ربيع الأول 1445 ، 23 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 8 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 8 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 23 سبتمبر 2023م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:10 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:06، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:03 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:00 مساءً.

○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:54
المدينة – 4:53
الرياض – 4:25
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:14
المدينة – 12:14
الرياض – 11:46
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:38
المدينة – 3:40
الرياض – 3:12
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:17
المدينة – 6:18
الرياض – 5:50
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:47
المدينة – 7:48
الرياض – 7:20


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