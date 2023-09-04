45 في حفر الباطن.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



ذروة ارتفاع درجات الحرارة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في حفر الباطن، و44 في مكة والمدينة والأحساء والصمان.وأضاف أنه سجل اليوم 43 درجة في رفحاء وسكاكا والعلا، و42 في شرورة والخرج والدهناء والدمام ووادي الدواسر، و41 في الرياض والتنهات.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:أبها 18، والباحة 21، والقريات 22، والطائف 23، وطريف 24 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.