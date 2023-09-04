45 في حفر الباطن.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45
درجة في حفر الباطن، و44 في مكة والمدينة والأحساء والصمان.
وأضاف أنه سجل اليوم 43 درجة في رفحاء وسكاكا والعلا، و42 في شرورة والخرج والدهناء والدمام ووادي الدواسر، و41 في الرياض والتنهات.
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درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 18، والباحة 21، والقريات 22، والطائف 23، وطريف 24 درجة مئوية.