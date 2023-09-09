السبت 24 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

أ أ
تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 24 صفر
1445 هجرية، الموافق 9 سبتمبر 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:22، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:55 صباحاً، ويؤذن
لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:17 مساءً.
○ موعد أذان الفجر:
مكة – 4:50
المدينة – 4:47
الرياض – 4:19
○ موعد أذان الظهر:
مكة – 12:19
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر:
مكة – 3:44
المدينة – 3:48
الرياض – 3:19
○ موعد أذان المغرب:
مكة – 6:30
المدينة – 6:33
الرياض – 6:04
○ موعد أذان العشاء:
مكة – 8:00
المدينة – 8:03
الرياض – 7:34