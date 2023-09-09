السبت 24 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 24 صفر 1445 هجرية، الموافق 9 سبتمبر 2023م. اضافة اعلان





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:22، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:17 مساءً.○ موعد أذان الفجر:مكة – 4:50المدينة – 4:47الرياض – 4:19○ موعد أذان الظهر:مكة – 12:19المدينة – 12:19الرياض – 11:51○ موعد أذان العصر:مكة – 3:44المدينة – 3:48الرياض – 3:19○ موعد أذان المغرب:مكة – 6:30المدينة – 6:33الرياض – 6:04○ موعد أذان العشاء:مكة – 8:00المدينة – 8:03الرياض – 7:34