السبت، 24 صفر 1445 ، 09 سبتمبر 2023

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السبت 24 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 24 صفر 1445 هجرية، الموافق 9 سبتمبر 2023م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:22، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:17 مساءً.

○ موعد أذان الفجر:
مكة – 4:50
المدينة – 4:47
الرياض – 4:19

○ موعد أذان الظهر:
مكة – 12:19
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51

○ موعد أذان العصر:
مكة – 3:44
المدينة – 3:48
الرياض – 3:19

○ موعد أذان المغرب:
مكة – 6:30
المدينة – 6:33
الرياض – 6:04

○ موعد أذان العشاء:
مكة – 8:00
المدينة – 8:03
الرياض – 7:34

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