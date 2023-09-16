السبت 1 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 1
ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 16 سبتمبر 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:07 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:14، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:59 صباحاً، ويؤذن
لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:08 مساءً.
○ موعد أذان الفجر:
مكة – 4:52
المدينة – 4:50
الرياض – 4:22
○ موعد أذان الظهر:
مكة – 12:16
المدينة – 12:17
الرياض – 11:49
○ موعد أذان العصر:
مكة – 3:41
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب:
مكة – 6:24
المدينة – 6:25
الرياض – 5:57
○ موعد أذان العشاء:
مكة – 7:54
المدينة – 7:55
الرياض – 7:27