السبت، 14 شعبان 1445 ، 24 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 14 شعبان.. أول وآخر مدينة يُؤذّن ويُصلّى فيهما صلاتي الفجر والعشاء

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت 14 من شعبان 1445 هجرية، الموافق 24 من فبراير 2024م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يُؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:49 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:08، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:43 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:01 مساءً.

مواقيت الصلاة ليوم السبت 14 شعبان 1445هـ
○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:29
المدينة – 5:31
الرياض – 5:02


○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:34
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07


○ موعد أذان العصر

مكة – 3:54
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26


○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:23
المدينة – 6:21
الرياض – 5:53


○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:53
المدينة – 7:51
الرياض – 7:23

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