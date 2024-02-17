السبت 7 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 7 شعبان 1445 هجرية، الموافق 17 فبراير 2024م.





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:55 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:04، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:49 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:56 مساءً.





مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:34المدينة – 5:36الرياض – 5:08○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:36الرياض – 12:08○ موعد أذان العصرمكة – 3:53المدينة – 3:52الرياض – 3:24○ موعد أذان المغربمكة – 6:20المدينة – 6:17الرياض – 5:49○ موعد أذان العشاءمكة – 7:50المدينة – 7:47الرياض – 7:19