السبت 7 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 7
شعبان 1445 هجرية، الموافق 17 فبراير 2024م.
الدمام
أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:55 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء
الساعة 7:04، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:49 صباحاً،
ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:56 مساءً.
مواقيت
الصلاة في أشهر مدن المملكة
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موعد أذان الفجر
مكة – 5:34
المدينة – 5:36
الرياض – 5:08
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:53
المدينة – 3:52
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:20
المدينة – 6:17
الرياض – 5:49
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:50
المدينة – 7:47
الرياض – 7:19