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صحيفة تواصل الالكترونية

"الزكاة والضريبة والجمارك" تحبط محاولتي تهريب 1.33 كيلوجرامًا من مادة الهيروين

تهريب 1.33 كيلوجرامًا من مادة الهيروين
تهريب 1.33 كيلوجرامًا من مادة الهيروين
أ أ
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبد العزيز ومطار الملك خالد من إحباط محاولتي تهريب 1.33 كيلوجرامًا من مادة الهيروين المخدرة، عُثر عليها مخبأة داخل أحشاء مسافرَين قدما إلى المملكة.اضافة اعلان

ضبط وتنسيق

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مُستقبِل المضبوطات داخل المملكة.
وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 115 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

شرطة الرياض

كما قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

منطقة القصيم

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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