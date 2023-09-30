4 مواطنين بجدة.. "مكافحة المخدرات" توجه ضربة لمروجي "السموم"

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم (27) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. اضافة اعلان

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.





منطقة حائل



شرطة الرياض



التعاون من الأمن



وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ثلاثة مواطنين بمنطقة حائل، لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.كما قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين لاتخاذهم وحدة سكنية وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.