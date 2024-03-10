الرائي الخضيري: تقنية جديدة لرصد هلال شهر رمضان في حوطة سدير

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أكد الرائي عبدالله الخضيري، أنه يتم حاليا رصد وترائي هلال شهر رمضان من مرصد المجمعة بحوطة سدير بالرياض.



ترائي هلال رمضان من حوطة سدير



بيان المحكمة العليا



فيديو | الرائي عبد الله الخضيري: سنستخدم تقنية جديدة لرصد هلال شهر #رمضان في حوطة سدير#الإخبارية pic.twitter.com/vJ67v11gdx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2024

وقال الخضيري، لقناة "الإخبارية": نحن الآن في موقع الترائي الخاص بجامعة المجمعة بحوطة سدير وترى هذه السنة لدينا أجهزة وتقنية جديدة لرصد الهلال.وأضاف أن الأجواء والرياح اليوم شمالية شرقية والأجواء صافية السبت والأحد، أمس كانت صافية تماما.ونقول الحمد كله بتوفيق الله، ديننا يسر إن رؤية الهلال وأعلنت المحكمة العليا وإن لم يرى وأكملنا العدة فهذا فضل من الله .ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 2 / 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.