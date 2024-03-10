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عاجل.. تصريح للرائي عبدالله الخضيري عن ظروف رؤية الهلال

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الرائي عبدالله الخضيري
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قال الرائي عبد الله الخضيري: إن الأجواء صافية بنسبة 85% لرؤية هلال رمضان.

عبد الله الخضيري: الأجواء صافية بنسبة 85% لرؤية هلال رمضان.اضافة اعلان

وفي تصريحات لـ"الإخبارية" أوضح الرائي عبدالله الخضيري أن الأجواء صافية لرؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد "حوطة سدير". 
وأضاف أن توقيت الرؤية من الساعة 6:24 وحتى الساعة 6:45 مساء.

يُذكر أن لجان الترائي المعتمدة تتواجد الآن في مواقع الرصد بعدد من مناطق المملكة استعدادًا لتحري رؤية هلال رمضان.


في الوقت نفسه، أشار مركز الفلك الدولي إلى أنه في محاولة لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار. 
وأكد أن السماء صافية جدًا، وأنه بالإمكان رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال. 

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