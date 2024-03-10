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رؤية هلال رمضان "غير ممكنة " في القصيم بسبب الأحوال الجوية وكثافة الغيوم

رؤية الهلال
ارشيفية
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قال مشرف مرصد القصيم الفلكي عبد الرحمن الراجحي، إن رؤية هلال شهر رمضان في القصيم "غير ممكنة " بسبب الأحوال الجوية وكثافة الغيوم وسننتظر حتى غروب الشمس، وفق الإخبارية.اضافة اعلان

رؤية هلال رمضان في "الطائف" صعبة

وفي وقت سابق، أعلن المرصد الفلكي في جامعة المجمعة، أن رؤية هلال رمضان مؤكدة مالم يُحجب الهلال بالغيم.
وحسب "آفاق" لعلوم الفلك، فإن رؤية هلال رمضان في "الطائف" صعبة بسبب الأجواء الغبارية.
فيما يجد الراؤون صعوبة في رصد هلال رمضان بسبب الأجواء الترابية في حائل حتى الآن.

تصريح لعبدالله الخضيري عن ظروف رؤية الهلال

من ناحيته، قال الرائي عبد الله الخضيري: إن الأجواء صافية بنسبة 85% لرؤية هلال رمضان.
وفي تصريحات لـ "الإخبارية" أوضح الرائي عبدالله الخضيري أن الأجواء صافية لرؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد "حوطة سدير".
وأضاف أن توقيت الرؤية من الساعة 6:24 وحتى الساعة 6:45 مساء.
يذكر أن لجان الترائي المعتمدة تتواجد الآن في مواقع الرصد بعدد من مناطق المملكة استعدادًا لتحري رؤية هلال رمضان.

 استخدام تقنية التصوير الفلكي

في الوقت نفسه، أشار مركز الفلك الدولي إلى أنه في محاولة لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.
وأكد أن السماء صافية جدًا، وأنه بالإمكان رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال.

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