الأحد، 29 شعبان 1445 ، 10 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تحقق رؤية هلال رمضان.. وغدا الإثنين غرة الشهر المبارك

رؤية هلال رمضان
هلال رمضان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تحققت رؤية هلال رمضان في مرصد تمير مساء اليوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م ، وسيكون غدا الإثنين هو غرة شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

بيان المحكمة العليا عن الدعوة لرؤية هلال رمضان:


ويوم الجمعة الماضي دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
 وجاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
 فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 2 / 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
 وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

اقرأ أيضا

توقيت رصد هلال رمضان في مرصد جامعة المجمعة الفلكي

الرائي الخضيري: تقنية جديدة لرصد هلال شهر رمضان في حوطة سدير

الرائي متعب البرغش : لا يمكن الجزم برؤية هلال شهر رمضان اليوم لأن الأجواء تحكمنا

رؤية هلال رمضان "غير ممكنة " في القصيم بسبب الأحوال الجوية وكثافة الغيوم

الرائي متعب البرغش: 70% نسبة توقع رؤية هلال رمضان (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مرصد المجمعة 6:01 م الأحد، 10 مارس 2024

الرائي الخضيري: من الصعب رؤية هلال شهر رمضان من مرصد جامعة المجمعة الفلكي

الرائي الخضيري 5:24 م الأحد، 10 مارس 2024

الرائي الخضيري: تقنية جديدة لرصد هلال شهر رمضان في حوطة سدير

تعذر رؤية رمضان 6:03 م الأحد، 10 مارس 2024

عاجل.. تعذر رؤية هلال رمضان في مرصد تمير

GIOsVOdWwAAej49 6:06 م السبت، 09 مارس 2024

الأرصاد: الظروف الجوية مهيأة لتحري هلال شهر رمضان .. غداً