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الدوريات البرية لحرس الحدود تحبط تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بجازان

مخدرات
أرشيفية
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (29814) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية ، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

التعاون مع الجهات الأمنية:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وفي وقت سابق، أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير تهريب 143 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

إحباط محاولة تهريب 143 كجم من المخدرات:


وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

في وقت سابق، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

الإطاحة بالمواطنين وإحالتهما للنيابة:


وأوضحت أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وقبل ذلك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

اتخاذ الإجراءات اللازمة:


وأوضح أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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إحباط تهريب 143 كجم من السموم في عسير

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