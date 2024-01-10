الدوريات البرية لحرس الحدود تحبط تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بجازان

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (29814) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية ، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





التعاون مع الجهات الأمنية:



إحباط محاولة تهريب 143 كجم من المخدرات:



الإطاحة بالمواطنين وإحالتهما للنيابة:



اتخاذ الإجراءات اللازمة:

