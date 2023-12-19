حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة بقطاع الدائر

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (330) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.





ضبط كمية ضخمة من المخدر بجازان اضافة اعلان



الإبلاغ عن عمليات التهريب



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وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.كما يمكن الإبلاغ على رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.