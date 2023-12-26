ضربات نوعية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات في هذه المنطقة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطِنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. اضافة اعلان





إحباط تهريب مواد مخدر



الإبلاغ عن عمليات التهريب

