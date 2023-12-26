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ضربات نوعية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات في هذه المنطقة

حرس الحدود
قات مخدر
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 قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطِنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

إحباط تهريب مواد مخدر


كذلك أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 280 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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