"الدفاع المدني" يصدر تنبيهات على جازان وتبوك والقصيم

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دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك.





إنذار أحمر: اضافة اعلان



الدفاع المدني:



القصيم:







وأصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على تبوك، محذرا من تساقط مكثف للأمطار.وأبضا في جازان، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة.وأضاف: "لسلامتك أثناء هطول الأمطار ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود".وهطلت اليوم ،أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان؛ شملت مدينة جيزان، و عدداً من المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.واليوم أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة القصيم يتضمن "الثامرية والخبراء والرس".أمطار خفيفة:وأوضح أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وقال إن بداية الإنذار ستكون في الساعة الواحدة ونهايته في التاسعة.حائل:في وقت سابق، نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.‏أمطار على نجران:كما نبه المركز الوطني من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 ظهراً، و تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الـ 11 مساءً.صواعق رعدية:أيضا نبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله ـ حتى الساعة التاسعة مساءً.