السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الدفاع المدني" يصدر تنبيهات على جازان وتبوك والقصيم

الدفاع-المدني
الدفاع المدني
أ أ


دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك.

إنذار أحمر:اضافة اعلان


وأصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على تبوك، محذرا من تساقط مكثف للأمطار.

الدفاع المدني:


وأبضا في جازان، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة.

وأضاف: "لسلامتك أثناء هطول الأمطار ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود".

وهطلت اليوم ،أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان؛ شملت مدينة جيزان، و عدداً من المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

القصيم:


واليوم أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على منطقة القصيم يتضمن "الثامرية والخبراء والرس".

أمطار خفيفة:

وأوضح أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وقال إن بداية الإنذار ستكون في الساعة الواحدة ونهايته في التاسعة.

حائل:

في وقت سابق، نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏

 وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.‏

أمطار على نجران:
كما نبه المركز الوطني من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة.
 وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 ظهراً، و تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الـ 11 مساءً.

صواعق رعدية:
أيضا نبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.
 وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله ـ حتى الساعة التاسعة مساءً.


اقرأ أيضا

غرق مركبة
4:22 م السبت، 28 أكتوبر 2023

شاهد.. غرق مركبات بشكل كامل في سيول الطائف

علم المملكة
4:18 م السبت، 28 أكتوبر 2023

المملكة تدين وتشجب العمليات البرية لجيش الاحتلال في غزة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
4:11 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. قوات الأمن تداهم منزلًا شعبيًا في مكة فكانت الصدمة

وزير الخارجية
3:41 م السبت، 28 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيره المصري لبحث الأوضاع في غزة

اقرأ أيضا

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "القصيم"

7 أحياء في الرياض تستعد غدًا لبدء تسجيل عقاراتها في "السجل العقاري"

عاجل.. صور الرادارات تحذر من سيول خلال ساعات على 8 مناطق

"المجدول والصقعي" يتصدران مهرجان خضري سدير الأول للتمور

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

F8g7pveWgAI0zBy 2:10 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

حريق يلتهم محالا تجارية بحي الفيصلية في الرياض

حالة مطرية 2:49 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

الاثنين.. "الحصيني" يتوقع تحسن درجات الحرارة على شمال المملكة

مواقيت الصلاة 12:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

السبت 29 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أمطار المملكة 15 11:24 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تحذير عاجل للدفاع المدني بخصوص الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

اقرأ أيضا

وزارة التعليم
1:25 م السبت، 28 أكتوبر 2023

بعد فتح التعليم باب التقديم.. تعرف على خطوات التقاعد المبكر

الداخلية
1:20 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. الداخلية: ضبط 17260 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

هيئة الهلال الأحمر السعودي
1:09 م السبت، 28 أكتوبر 2023

الهلال الأحمر بالجوف يرفع الجاهزية ويتأهب للحالة المطرية بـ 16 فرقة إسعاف وعناية

الجوازات
1:09 م السبت، 28 أكتوبر 2023

"الشروط وطريقة التقديم".. بدء استقبال طلبات الراغبين في العمل بالجوازت اليوم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

علم المملكة
4:18 م السبت، 28 أكتوبر 2023

المملكة تدين وتشجب العمليات البرية لجيش الاحتلال في غزة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
4:11 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. قوات الأمن تداهم منزلًا شعبيًا في مكة فكانت الصدمة

البصل
9:35 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

إقبال كبير.. توفر البصل بغزارة في أسواق المملكة خاصة "العزيزية"

الهيئة العامة للعقار
2:35 م السبت، 28 أكتوبر 2023

7 أحياء في الرياض تستعد غدًا لبدء تسجيل عقاراتها في "السجل العقاري"

الرادارات
2:04 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. صور الرادارات تحذر من سيول خلال ساعات على 8 مناطق

التمور
2:02 م السبت، 28 أكتوبر 2023

"المجدول والصقعي" يتصدران مهرجان خضري سدير الأول للتمور