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صحيفة تواصل الالكترونية

الاثنين.. "الحصيني" يتوقع تحسن درجات الحرارة على شمال المملكة

حالة مطرية
أجواء المملكة
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بشر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، بأنه يتوقع تحسن ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة، وذلك بدءً من يوم الاثنين المقبل.اضافة اعلان

تخفيض مؤشر أجهزة التكييف

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أجواء المملكة لا زالت في موسم الصفري وأنه لمصلحة الجميع تخفيض مؤشر أجهزة التكييف، منعًا للإصابة بالزكام والأنفلونزا.

اكشتوا في الليل في البر والحدائق

وتابع: "اكشتوا في الليل في البر والحدائق والاستراحات والمزارع الأجواء جميلة ليلاً على معظم المناطق مع الحرص على الأوراد الشرعية".

أمطار رعدية حتى الأربعاء القادم بهذه المناطق

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق، ابتداء من اليوم السبت وحتى الأربعاء القادم، من تاريخ 14ـ 18 أكتوبر.
وأوضح أن الحالة المطرية تشمل مناطق، مكة المكرمة والمدينة والمنورة وعسير وجازان والباحة وتبوك والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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