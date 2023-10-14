الاثنين.. "الحصيني" يتوقع تحسن درجات الحرارة على شمال المملكة

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بشر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، بأنه يتوقع تحسن ملموس في درجات
الحرارة على مناطق شمال المملكة، وذلك بدءً من يوم الاثنين المقبل.
تخفيض
مؤشر أجهزة التكييفوأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أجواء المملكة لا زالت في موسم الصفري وأنه لمصلحة
الجميع تخفيض مؤشر أجهزة التكييف، منعًا للإصابة بالزكام والأنفلونزا.
اكشتوا
في الليل في البر والحدائقوتابع:
"اكشتوا في الليل في البر والحدائق والاستراحات والمزارع الأجواء جميلة ليلاً
على معظم المناطق مع الحرص على الأوراد الشرعية".
أمطار
رعدية حتى الأربعاء القادم بهذه المناطق فيما
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على عدد من
المناطق، ابتداء من اليوم السبت وحتى الأربعاء القادم، من تاريخ 14ـ 18 أكتوبر.
وأوضح أن الحالة المطرية تشمل مناطق، مكة المكرمة والمدينة والمنورة وعسير وجازان والباحة وتبوك والحدود الشمالية.