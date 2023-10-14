السبت، 29 ربيع الأول 1445 ، 14 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 29 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 29 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 14 أكتوبر 2023م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:20 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:44، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:14 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:36 مساءً.

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:00
المدينة – 5:02
الرياض – 4:33
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:07
المدينة – 12:08
الرياض – 11:40
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:28
المدينة – 3:28
الرياض – 3:00
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:58
المدينة – 5:57
الرياض – 5:28
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:28
المدينة – 7:27
الرياض – 6:58

 


اقرأ أيضا

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
12:33 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ 3 مواطنين في الرياض لارتكابهم هذه الجريمة

78678678696
12:29 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

منها الرياض.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم بعدة مناطق

أمطار المملكة 15
11:24 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تحذير عاجل للدفاع المدني بخصوص الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

سجاد الحرم
10:55 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

غسل سجاد المسجد الحرام في 5 مراحل

اقرأ أيضا

أمانة الرياض: أكثر من 144 ألف بلاغًا عن الطرق

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع مجموعة العشرين

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

اتصالات هاتفية.. وزير الخارجية يناقش مع نظرائه بعدة دول الوضع في غزة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:13 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

السبت 22 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة 12:32 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

15 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

درجات الحرارة 9:31 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

درجات الحرارة 9:33 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

44 في المدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

اقرأ أيضا

مبتعث سعودي
8:53 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

مبتعث ينال جائزة "كينيث إم هابر" للمنجزات الأكاديمية والبحثية

F8Vepu6XcAALLZR
8:53 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

لـ 8 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة بمحافظات الشرقية

8978و7
8:30 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الأمن العام يشارك في توعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل

الكلية التقنية بطريف
8:29 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الكلية التقنية بطريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

السبت 29 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

F8VsZE-W8AAKH1d
11:18 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

جهز أوراقك الآن.. مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

أمطار المملكة 15
11:24 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تحذير عاجل للدفاع المدني بخصوص الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

أهم 10
10:37 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
9:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
7:09 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم