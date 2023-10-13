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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير عاجل للدفاع المدني بخصوص الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

أمطار المملكة 15
توقعات بسقوط أمطار على معظم مناطق المملكة
أ أ
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.اضافة اعلان
كما دعت للالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.

منطقة مكة


وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والقنفذة والليث، ومناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمنطقة الشرقية.

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