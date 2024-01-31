الدفاع المدني يدشّن 8 خدمات جديدة في بوابة "سلامة" الإلكترونية

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، 8 خدمات جديدة.

الدفاع المدني