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الدفاع المدني يدشّن 8 خدمات جديدة في بوابة "سلامة" الإلكترونية

بوابة سلامة
بوابة سلامة
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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، 8 خدمات جديدة.

 

الدفاع المدني

تلك الخدمات مرتبطة ببوابة "سلامة" الإلكترونية المرتبطة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال"، بحضور المدير العام المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.اضافة اعلان
وتشمل الخدمات الجديدة، إصدار التقارير الفنية للرخص متعددة السنوات، وإصدار التقارير الفنية لتجديد رخص البلدية غير الفورية، وإصدار ترخيص واحد لأكثر من نشاط للأنشطة المتجانسة، وإصدار تقارير الزيارة الدورية لعقود الصيانة، وتجديد رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني، ونقل ملكية رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني، وإصدار رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني للأنشطة المتجانسة، وتوحيد مُدد رخصة البلدية وتصريح الدفاع المدني.

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