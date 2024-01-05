بالفيديو.. سيول هادرة بوادي السليم شمال مهد الذهب في المدينة

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول الهادرة بوادي السليم إثر تساقط أمطار غزيرة بمهد الذهب في منطقة المدينة. اضافة اعلان





جريان السيول الهادرة بوادي السليم في المدينة





سيل وادي السليم

شمال

الجمعه ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

5 يناير 2024م

من | رائد البليهد

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. pic.twitter.com/eenSlZYCWN 📍فيديوسيل وادي السليمشمال #مهد_الذهب الجمعه ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ5 يناير 2024ممن | رائد البليهد January 5, 2024

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أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول الهادرة بالمدينة بعد تساقط أمطار غزيرة بوادي السليم بمحافظة مهد الذهب.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى المدينة المنورة.

وتابع أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.







الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.