بالفيديو.. سيول هادرة بوادي السليم شمال مهد الذهب في المدينة

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استمرارًا
للتقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول
الهادرة بوادي السليم إثر تساقط أمطار غزيرة بمهد الذهب في منطقة المدينة.
جريان
السيول الهادرة بوادي السليم في المدينةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول الهادرة
بالمدينة بعد تساقط أمطار غزيرة بوادي السليم بمحافظة مهد الذهب.
📍فيديو— طقس (@tqqs) January 5, 2024
سيل وادي السليم
شمال #مهد_الذهب
الجمعه ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
5 يناير 2024م
من | رائد البليهد
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. pic.twitter.com/eenSlZYCWN
طقس
أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثانيوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطة.
أمطار
رعدية ورياح نشطة على 5 مناطقوأضاف
المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
وتمتد الى المدينة المنورة.
وتابع أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق
وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.