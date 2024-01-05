طقس أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق

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مع توقعات المركز الوطني للأرصاد، لطقس أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا لسكان عدد من مناطق المملكة من أمطار ورعود مع تقلبات جوية متوقعة. اضافة اعلان





الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية



طقس أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني



أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق



ودعت على حسابها في منصة "إكس"، سكان مناطق مكة المكرمة والمدبنة المنورة وجنوب المملكة إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى المدينة المنورة.

وأنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.