أمطار مكة.. شاهد قوة الهطل المتساقط على الطائف

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استمرارًا
للتقلبات الجوية، والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الجمعة، كميات
غزيرة من الأمطار على الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
شاهد
تساقط أمطار غزيرة على الطائفوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف ومراكزها
لأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد
📍فيديو— طقس (@tqqs) January 5, 2024
امطار متوسطة على طريق الشفا #الطايف_الان
الجمعه ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
5 يناير 2024م
من | فهد المنصوري
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طقس
أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثانيوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطة.
أمطار
رعدية ورياح نشطة على 5 مناطقوأضاف
المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
وتمتد الى المدينة المنورة، وأنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق
وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.
📍فيديو— طقس (@tqqs) January 5, 2024
امطار #الطايف_الان
الجمعه ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
5 يناير 2024م
من | فهد الشنبري
.
. pic.twitter.com/lMxRwMjA2H