أمطار مكة.. شاهد قوة الهطل المتساقط على الطائف

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استمرارًا للتقلبات الجوية، والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار على الطائف بمنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان





شاهد تساقط أمطار غزيرة على الطائف





امطار متوسطة على طريق الشفا

الجمعه ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

5 يناير 2024م

من | فهد المنصوري

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. pic.twitter.com/SH4WhaicS2 📍فيديوامطار متوسطة على طريق الشفا #الطايف_الان الجمعه ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ5 يناير 2024ممن | فهد المنصوري January 5, 2024

طقس أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني



أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق





امطار

الجمعه ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

5 يناير 2024م

من | فهد الشنبري

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. pic.twitter.com/lMxRwMjA2H 📍فيديوامطار #الطايف_الان الجمعه ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ5 يناير 2024ممن | فهد الشنبري January 5, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف ومراكزها لأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البردوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى المدينة المنورة، وأنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.