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أمطار مكة.. شاهد قوة الهطل المتساقط على الطائف

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أمطار الطائف
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استمرارًا للتقلبات الجوية، والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار على الطائف بمنطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

شاهد تساقط أمطار غزيرة على الطائف

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف ومراكزها لأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد

طقس أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى المدينة المنورة، وأنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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