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شاهد تدفق سيول مرتفعات حرة بني رشيد بين حائل والمدينة

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سيول حرة بني رشيد
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة بوديان ومرتفعات حرة بني رشيد بين منطقتي حائل والمدينة المنورة.اضافة اعلان

جريان السيول الهادرة بوادي السليم في المدينة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بوديان ومرتفعات حرة بني رشيد بين منطقتي حائل والمدينة المنورة، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.

طقس أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
 وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى المدينة المنورة، وأنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.
 فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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