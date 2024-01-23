بإحدى مدارس الجنوب.. فتح تحقيق رسمي مع معلمة لسبب غير متوقع

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في واقعة غريبة، يصعب توقعها، لكنها حدثت على أرض الواقع، حيث فتحت لجنة تعليمية تحقيقًا مع معلمة بسبب حلم طالبة بالمعلمة أثناء المنام.





طالبة تحلم بمعلمة في المنام اضافة اعلان



لجنة تعليمية تحقق مع المعلمة



هدر للوقت



وأقدمت الطالبة رفقة أهلها على رفع شكوى ضد المعلمة في إحدى مدارس الجنوب التعليمية.وتفاجأت المعلمة بحضور لجنة للتحقيق معها بشأن الحادثة، حيث تم استيضاح الأمر، وإنهاء الموقف بينهما، وتسجيل الحادثة ضد الحلم المجهول.وحسب صحيفة "الوطن"، فإن لجنة تعليمية باشرت فتح تحقيق مع معلمة، بعد ادعاءات طالبة، أنها شاهدت معلمتها بالحلم أثناء المنام، تقوم بضربها، الأمر الذي قامت معه بإخبار أسرتها، ورفع شكوى في منصة تواصل.واستدعى الأمر تدخل الجهة التعليمية، وحضور اللجنة إلى المدرسة لتبيان الحقيقة، لينتهي بهم الأمر، أنه مجرد حلم ليس له مكان على أرض الواقع، وتم حفظ وإغلاق الشكوى بشكل نهائي في نهاية المطاف.وحسب مصدر تحدث للصحيفة، فإن كثيراً من الشكاوى تشكل هدراً للوقت لمنسوبي التعليم، حيث تأخذ وقتاً طويلاً للتعامل معها، ويجب إغلاقها، مشيراً إلى أن معظم الشكاوى التي تصلهم بسيطة جداً، إلا أنه يتم تصعيدها بشكل مبالغ من قبل أولياء الأمور.واقترح المصدر تشكيل مجالس استشارية تهتم بقضايا الشكاوى، وحلها ودياً إذا تطلب الأمر كذلك، إلى جانب أنه يجب مراعاة وتقدير أدوار المعلمين والمعلمات ومكانتهم الكبيرة، والتواصل معهم إيجابياً، بهدف تعزيز لغة التواصل بديلاً عن التهديد والوعيد.