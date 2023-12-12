الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الثلاثاء 28 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في بريدة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 12 ديسمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:54 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:19.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:51 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:09 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:28
المدينة – 5:33
الرياض – 5:05
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:15
المدينة – 12:16
الرياض – 11:47
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:19
المدينة – 3:15
الرياض – 2:46
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:40
المدينة – 5:35
الرياض – 5:06
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:10
المدينة – 7:05
الرياض – 6:36




"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

سعد الخثلان
12:07 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

ما الطريقة الصحيحة لحفظ النعمة وبقايا الطعام؟.. "الخثلان" يجيب

مساند
12:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. مساند: استقدام العمالة المنزلية غير متاح حاليا من هذه الدولة

وزارة الدفاع
11:07 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. تفاصيل التقديم على 23 وظيفة بوزارة الدفاع في 5 مناطق بالمملكة

جامعة جدة
10:41 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

جامعة جدة تؤجل الاختبارات غداً.. والجامعة الإسلامية: الدراسة عبر "البلاك بورد"

اقرأ أيضا

بعد تحذير الأرصاد.. جامعة أم القرى تعلق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء

الأرصاد يحذر أهالي الجوف من ضباب كثيف يحجب الرؤية حتى هذا الموعد

عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بعدة مناطق وتنفيذ حكم الشرع بجان في الحدود الشمالية

أمين المنطقة الشرقية: معاناة الصرف الصحي بضاحية الملك فهد ستنتهي بعد 6 أشهر

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريف تنفذ برنامج "رتّل" لتصحيح تلاوته

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 1:01 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. الأحد 26 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 1:11 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الأربعاء 22 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة 2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة 3:00 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

اقرأ أيضا

هيئة تقويم التعليم
9:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. لأول مرة.. قياس مستوى المدارس عبر منصة "تميز" بدعم 1700 أخصائي ومشرف

الدفاع المدني - امطار (2)
8:29 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"تعليم مكة": تحويل الدراسة غدًا الثلاثاء عن بعد في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل

Untitled
8:05 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

*قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة في جمهورية اليمن الشقيقة *

امطار المدينة -- مسجد قباء
8:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على منطقة المدينة حتى هذا الموعد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الشرطة الأردنية
1:46 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

ضربة استباقية لتجار السموم.. إحباط تهريب شحنة كوكايين ضخمة بمدينة عربية

مواقيت الصلاة
1:15 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الثلاثاء 28 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في بريدة

حساب المواطن
1:00 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف وضع الزوج في حالة كون الزوجة موظفة

مساند
12:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. مساند: استقدام العمالة المنزلية غير متاح حاليا من هذه الدولة

Screenshot_2023-12-11-22-29-11-83_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
11:37 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

فيديو متداول لمواطن وثق حريقا ضخما بمنزله .. ماذا عن أولاده؟

وزارة الدفاع
11:07 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. تفاصيل التقديم على 23 وظيفة بوزارة الدفاع في 5 مناطق بالمملكة