الخميس 1 جمادى الآخرة.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بنجران

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 1 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 14 ديسمبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:55 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:20. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.



بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:52 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:09 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 1 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 1 جمادى الآخرة 1445هـ



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○ موعد أذان الفجرمكة – 5:29المدينة – 5:34الرياض – 5:06○ موعد أذان الظهرمكة – 12:16المدينة – 12:16الرياض – 11:48○ موعد أذان العصرمكة – 3:20المدينة – 3:16الرياض – 2:47○ موعد أذان المغربمكة – 5:41المدينة – 5:35الرياض – 5:07○ موعد أذان العشاءمكة – 7:11المدينة – 7:05الرياض – 6:37