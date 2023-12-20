الأربعاء 7 جمادى الآخرة.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بالمدينة المنورة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 20 ديسمبر 2023م.

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ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:58 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:22.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.



بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:12 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:32المدينة – 5:37الرياض – 5:09○ موعد أذان الظهرمكة – 12:19المدينة – 12:19الرياض – 11:51○ موعد أذان العصرمكة – 3:23المدينة – 3:18الرياض – 2:50○ موعد أذان المغربمكة – 5:43المدينة – 5:38الرياض – 5:09○ موعد أذان العشاءمكة – 7:13المدينة – 7:08الرياض – 6:39