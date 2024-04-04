الخميس، 25 رمضان 1445 ، 04 أبريل 2024

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الخميس 25 رمضان.. توقيت السحور والإفطار في جميع المناطق

إفطار
الإفطار والسحور
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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الخميس 25 رمضان، الموافق 4 أبريل.
ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.اضافة اعلان

مواعيد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:53، وفي المدينة المنورة 4:51، وفي الرياض 4:22، وفي بريدة 4:31، وفي الدمام 4:06، وفي أبها 4:46، وفي تبوك 4:57، وفي حائل 4:38.
بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:36، وفي جازان 4:47، وفي نجران 4:40، وفي الباحة 4:48، وفي سكاكا الساعة 4:41 بمشيئة الله.

مواعيد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الخميس 25 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:
مكة المكرمة 6:39 مساء، المدينة المنورة 6:40، الرياض 6:11، بريدة 6:23، الدمام 5:59 ، أبها 6:25.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:54، وفي حائل 6:33، وفي عرعر 6:38، وفي جازان 6:24، وفي نجران 6:18، وفي الباحة 6:30، وفي سكاكا 6:40.
وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.


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