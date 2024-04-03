الأربعاء 24 رمضان.. توقيت السحور والإفطار بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الأربعاء 24 رمضان، الموافق 3 أبريل.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.



مواعيد السحور



مواعيد الإفطار



ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:54، وفي المدينة المنورة 4:52، وفي الرياض 4:23، وفي بريدة 4:32، وفي الدمام 4:07، وفي أبها 4:47، وفي تبوك 4:59، وفي حائل 4:40.بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:37، وفي جازان 4:48، وفي نجران 4:41، وفي الباحة 4:49، وفي سكاكا الساعة 4:42 بمشيئة الله.بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الأربعاء 24 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:مكة المكرمة 6:37 مساء، المدينة المنورة 6:39، الرياض 6:11، بريدة 6:23، الدمام 5:58 ، أبها 6:25.ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:53، وفي حائل 6:32، وفي عرعر 6:37، وفي جازان 6:24، وفي نجران 6:17، وفي الباحة 6:30، وفي سكاكا 6:40.وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.