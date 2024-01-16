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لأصحاب الأسلحة المرخصة.. تحذير مهم من الأمن العام

نهاية مهلة ترخيص الأسلحة غير النظامية 0 - سلاح - رخص سلاحك
تعبيرية
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أصدر الأمن العام تحذيرًا، لأصحاب الأسلحة المرخصة بالتنقل بها خارج المملكة، ما يترتب عليه التعرض للمساءلة القانونية.

التنقل بالأسلحة خارج المملكةاضافة اعلان

وقال الحساب عبر منصة "إكس"، :" يحظر التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكةومخالفة ذلك سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية".
وتابع :" التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق التعليمات و الأنظمة المنظمة لها".

شروط رخصة حمل وأقتناء الأسلحة النارية


شروط وإجراءات للحصول على رخصة حمل، أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، والحالات التي يتم فيها إلغاء الرخصة، بحسب ما ذكر الأمن العام على صفحته على تويتر.
1ـ أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
2ـ ألا يقل عمره عن 22 عاما.
3ـ أن يكون خاليا من السوابق الجنائية".
4ـ أن يكون طالب الرخصة خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
5ـ ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
6ـ ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، مع ضرورة تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص".

شروط إلغاء رخصة السلاح


وأوضح الأمن العام أن إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه يتم في الحالات التالية: "إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، وإذا فقد الشخص المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، وإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته".

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