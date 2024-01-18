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توقيف باكستاني في المدينة المنورة أتلف جهاز رصد عمدًا

الامن العام1
قوات الأمن العام
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قبضت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية لإتلافه جهاز رصد آلي بصدمه عمدًا.
وجرى أيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.اضافة اعلان

حرس الحدود يحبط تهريب 400 كيلوجرام من القات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان عملية تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر.
تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

توقيف سوداني يروج نبات القات في "الدائر"

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

ضبط يمني بحوزته 3 أمتار من الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا، ومقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي المستخدم في الأنشطة التجارية في منطقة مكة المكرمة.


تطبيق الإجراءات وتسليم الكمات المضبوطة

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
مؤكدّة أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ﷼ لكل متر مكعب.

وسائل الاتصال بالجهات الرسمية للتبليغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

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