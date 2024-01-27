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الحج والعمرة: خاصية إضافة المرافقين في تطبيق «نسك» غير متاحة للزائرين

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
أ أ
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أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يحق للزائرين إضافة المرافقين في تطبيق "نسك" على حساب الشخص نفسه.

إضافة المرافقين غير متاحة للزائرين في "نسك"اضافة اعلان


وقالت الوزارة، عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة "إكس" ردًّا على استفسار بشأن عدم إمكانية إضافة المرافقين على حساب الشخص في تطبيق "نسك"، أنه في حال كان الشخص زائرًا فإن خاصية إضافة المرافقين غير متاحة، ويمكن لكل شخص فتح حسابه الخاص والتسجيل برقم جواز السفر الخاص به ورقم التأشيرة.

وفي وقت سابق، نصحت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من خارج من المملكة، بضرورة تجنب الشركات غير المرخصة، مشيرة إلى ضرورة التأكد من الوكلاء المرخصين.

"الحج" تحذر عن شركات العمرة غير المرخصة

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة عبر موقع "إكس"، للمعترمين القادمين من خارج المملكة، تجنبوا الشركات غير المرخصة وللتأكد من الوكلاء المرخصين في بلدكم يمكنكم الدخول عبر موقع الوزارة (اضغط هنا).

الحج تستهدف 30 مليون زائر ومعتمر سنويًا

وكان نائب وزير الحج، الدكتور عبد الفتاح مشاط، قد أكد على أن الوزارة تستهدف 30 مليون زائر ومعتمر سنويًا، وهو ما يعني أننا نتحدث عن تنظيم "حج" كل شهر من شهور السنة.

الوزارة تنظم العمرة طوال شهور السنة

وأضاف، في السابق كنا نتحدث عن أداء موسم العمرة خلال عدد محدود من شهور السنة، الآن نتحدث عن أداء العمرة في كل شهور السنة تقريبًا.
وقال: لكي ننفذ المستهدف سيكون هناك تحديات كبيرة في البنية التحتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحتى في بوابات منافذ الدخول للمملكة وتحديدًا في المدينة المنورة وجدة.

الخدمات التي يقدمها برنامج "ضيوف الرحمن"

وتابع نائب وزير الحج، لقد وضعت المملكة كل إمكانياتها المادية والبشرية والفكرية في البرنامج المتكامل "ضيوف الرحمن" الذي يهدف ليس فقط للوصول إلى هذه الأعداد، ولكن إلى توفير خدمة متميزة لضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل على توفير خدمات متميزة لضيوف الرحمن من خلال تسخير البنية التحية لتوفير هذا العدد من الخدمات.


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