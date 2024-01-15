الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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عاجل.. "التاكسي الطائر".. 100 طائرة في انتظار نقل ضيوف الرحمن بموسم حج 1445هـ (تفاصيل)

التاكسي الطائر
التاكسي الطائر
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مع بداية انتهاء موسم الحج تعمل المملكة من أول شهر من العام الهجري الجديد على قدم وساق لأجل الاستعداد للموسم التالي وتقديم خدمات رائدة ومبهرة لأجل راحة واستقبال ضيوف الرحمن.اضافة اعلان

التاكسي الطائر لنقل ضيوف الرحمن:

يأتي هذا مع تقوم به الخطوط السعودية، الناقل الوطني في المملكة، لأجل استخدام التاكسي الطائر كوسيلة جديدة في مواسم الحج.

وفي التفاصيل سيقوم التاكسي الطائر بنقل الركاب بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة وفنادق مكة المكرمة.

وبحسب ما صرح  للعربية مدير عام الاتصال المؤسسي بمجموعة السعودية والمتحدث الرسمي لها المهندس عبدالله الشهراني يقول :" "الطائرة الكهربائية ليليوم هي من أوائل المركبات الجوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل".

وأوضح الشهراني، أنه بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة ستحلق هذه الطائرات بضيوف الرحمن خلال مواسم الحج والعمرة.

سعة التاكسي الطائر: 

وأضاف أنها ستقوم بنقلهم من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مهابط الطائرات في فنادق مكة المكرمة، وستقوم بنقل عدد أربعة إلى ستة ركاب.

وتابع قائلا: "تتميز طائرة ليليوم بمعدل انبعاثات كربونية منخفض وهي طائرة صديقة للبيئة ما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جواً، واختصار زمن الرحلات الجوية حيث تقطع مسافة قصوى بمعدل 250 كلم".

كما أشار الشهراني إلى أنه  تم شراء قرابة المائة طائرة، حيث تعتزم المملكة إطلاق خدمة متقدمة للربط بين عددٍ من وجهات السفر عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة.

وأكد أنها ستدعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسية التي تعمل فيها المملكة وكخدمةٍ خاصةٍ لضيوفها.

مميزات التاكسي الطائر:


وتتميز الطائرة بمقصورة فريدة تتيح عدة خياراتٍ لترتيب المقاعد، تتسم بمساحاتٍ رحبة تلبي احتياجات الضيوف من النخبة المتطلعين لأرقى تجارب السفر. 

وتعتقد ليليوم أن هذه الميزة ستسهم في رفع الطلب على الطائرات عام"ودية الإقلاع والهبوط eVTOL، الأمر الذي يضمن الوصول لمستويات الاستدامة.

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