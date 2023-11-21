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"الحج والعمرة" تبدأ استقبال طلبات الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج

الحج والعمرة، العربة الكهربائية
الحج والعمرة
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بدأت وزارة الحج والعمرة في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لخدمة حجاج "الخارج" وتستمر حتى 5 / 12 / 2023م ، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة : https://ehaj.haj.gov.sa، وذلك في إطار التزام الوزارة برفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق التنافسية الفعّالة في هذا السياق.اضافة اعلان

وكيل وزارة الحج:


وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الحج عايض الغوينم أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التنافسية في تقديم خدمات متميزة لحجاج الخارج، وتوسيع نطاق قائمة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج المقبل.

كما ستسهم زيادة عدد الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى تحقيق هذه الأهداف وتلبية احتياجات وتطلعات الحجاج القادمين من كل مكان.ويمكن للشركات الراغبة الحصول على ترخيص تقديم خدمات لحجاج الخارج عبر المنصة الإلكترونية.

تقديم الطلبات:


ويشترط على هذه الشركات تقديم طلباتها بموجب الإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن وفق تصنيف كمي ونوعي يشمل قائمة الخدمات المطلوبة من الشركات التي توفر جميع جوانب راحة وسلامة الحجاج، كالإقامة، والإعاشة، والنقل، وكل مايتعلق بالاحتياجات الخاصة للحجاج.

وتهيب وزارة الحج والعمرة بالشركات المهتمة بتقديم طلباتها في المواعيد المحددة والالتزام بالمعايير والضوابط المنشورة حسب كراسة الشروط والمواصفات لضمان تقديم خدمات متميزة تسهم في إثراء رحلة ضيوف الرحمن إلى البقاع المقدسة، وجعل رحلتهم الإيمانية تجربة متميزة وفريدة.

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