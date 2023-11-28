الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

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"عبادة وانتماء".. 3 خطوات للتطوع في المسجد الحرام

صلاة الفجر في المسجد الحرام
المسجد الحرام
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يعد التطوع بالمسجد الحرام عبادة وانتماء، وتلك هي غاية الكثير من المؤمنين الراغبين في التقرب إلى الله.

العمل التطوعي :

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كيفية المشاركة في العمل التطوعي ؟

متاح حاليا فقط للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والأوقاف الأهلية والفرق المرخصة.

في حال وجود فرصة متاحة واحتاج تطوع لخدمة ضيوف الرحمن يتم استقبال الجهات الراغبة وفتح المجالات.

بعد الاتفاق يتم توقيع ميثاق عمل تطوعي للجهة المشاركة مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الجبال المجاورة للمسجد الحرام



في سياق متصل، ظهرت الجبال المجاورة للمسجد الحرام في مكة المكرمة وهي تكتسي اللون الأخضر، في مشهد يبعث على السرور والراحة للناظرين، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشرته فضائية "الإخبارية" عبر حسابها في منصة "إكس". 

ويأتي ذلك بعد شهدت مكة المكرمة خلال الأسابيع الماضية أمطارًا غزيرة، أدت إلى تحويل منطقة الجبال القاحلة إلى حقول خضراء.
وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة مكة المكرمة، إلى نمو الأعشاب الخضراء بشكل سريع، مما أعطى الجبال المجاورة للمسجد الحرام منظرًا طبيعيًا خلابًا

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