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"الحج" تنبه ضيوف الرحمن لهذا الأمر المهم عند الذهاب إلى الحرمين

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
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أصدرت وزار ةالحج والعمرة، تنبيهًا لضيوف الرحمن بشأن التخفيف من الأمتعة عند الذهاب إلى الحرمين الشريفين.

وزارة الحج تنبه ضيوف الرحمن لهذا الأمر المهم اضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أنه "كلما تخففت من الأمتعة عند ذهابك إلى الحرمين الشريفين، كلما حظيت بالطمأنينة، وأديت عبادتك بيُسر".


اختتام معرض ومؤتمر الحج والعمرة

في الوقت نفسه، اختتمت الوزارة معرض ومؤتمر الحج والعمرة، الذي نظمته بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي جاء تحت شعار "الطريق إلى النسك" في نسخته الثالثة.

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة

 وحظي المعرض والمؤتمر خلال أربعة أيام بزيارة عدد كبير من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، واطلعوا على الجهود والخدمات التي تقدمها المملكة للإسلام والمسلمين، والأعمال التي تقوم بها الوزارة من خلال الإشراف على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والتطبيقات الذكية، وأيضًا إنجازات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
وجاء تنظيم المؤتمر ضمن حرص الوزارة على التعريف بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، ونشر المنهج الوسطي المعتدل.

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