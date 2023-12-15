الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الجمعة 2 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 15 ديسمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:55 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:20.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:52 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:10 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:29
المدينة – 5:35
الرياض – 5:07
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:16
المدينة – 12:17
الرياض – 11:49
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:20
المدينة – 3:16
الرياض – 2:47
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:41
المدينة – 5:36
الرياض – 5:07
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:11
المدينة – 7:06
الرياض – 6:37

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