الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الأحد 26 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 26 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 10 ديسمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:53 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:18.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:49 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 26 جمادى الأولى الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:27
المدينة – 5:32
الرياض – 5:04
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:14
المدينة – 12:15
الرياض – 11:46
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:19
المدينة – 3:14
الرياض – 2:46
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:40
المدينة – 5:34
الرياض – 5:06
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:10
المدينة – 7:04
الرياض – 6:36



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