موجة غبار تضرب حفر الباطن وأمطار رعدية على حائل والقصيم

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أظهرت
آخر صور الأقمار الاصطناعية، تأثر أجزاء من حفر الباطن والقصيم وحائل بسحب ركامية
رعدية تعمل على تساقط زخات من الأمطار مُتفاوتة الغزارة.
موجة
غبار تضرب حفر الباطنوحسب
"طقس العرب"، فقد تأثرت منطقة حفر الباطن بتيارات من الرياح الهابطة، ما
تسبب بتشكل موجة من الغبار الكثيف وشبه انعدام مدى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، تبعه
تساقط للأمطار.
وتشير التوقعات إلى استمرار تأثر المنطقة بالسحب الركامية الرعدية خلال الساعات القادمة.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من
البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
📍 بردية الغزالة جنوب #حائل— طقس (@tqqs) April 28, 2024
الأحد ١٩ شـــوال ١٤٤٥هـ
28 إبـريـل 2024م
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وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.