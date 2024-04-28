موجة غبار تضرب حفر الباطن وأمطار رعدية على حائل والقصيم

أ أ

أظهرت آخر صور الأقمار الاصطناعية، تأثر أجزاء من حفر الباطن والقصيم وحائل بسحب ركامية رعدية تعمل على تساقط زخات من الأمطار مُتفاوتة الغزارة.





موجة غبار تضرب حفر الباطن



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول





الأحد ١٩ شـــوال ١٤٤٥هـ

28 إبـريـل 2024م

.

. pic.twitter.com/P1IC3R501H 📍 بردية الغزالة جنوب #حائل الأحد ١٩ شـــوال ١٤٤٥هـ28 إبـريـل 2024م April 28, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



وحسب "طقس العرب"، فقد تأثرت منطقة حفر الباطن بتيارات من الرياح الهابطة، ما تسبب بتشكل موجة من الغبار الكثيف وشبه انعدام مدى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، تبعه تساقط للأمطار.وتشير التوقعات إلى استمرار تأثر المنطقة بالسحب الركامية الرعدية خلال الساعات القادمة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.