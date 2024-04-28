الشرقية الآن.. شاهد عاصفة مطرية قوية تضرب شمال بريدة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية
على مناطق مختلفة من المملكة، شهدت محافظة بريدة عاصفة مطرية قوية وغزيرة مع رياح
نشطة على المنطقة الشرقية.
عاصفة مطرية قوية تضرب شمال بريدةوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت بريدة لعواصف مطرية قوية مع تقلبات جوية بالمنطقة الشرقية ورياح سطحية نشطة.
📍 امطار شمال #بريدة— طقس (@tqqs) April 28, 2024
الأحد ١٩ شـــوال ١٤٤٥هـ
28 إبـريـل 2024م
متداول
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أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
الدفاع
المدني يدعو إلى الحيطة والحذرفي
الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
مشددة على ضرورة البقاء
في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية،
وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.