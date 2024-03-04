أقلها 6 بطريف.. انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار متوسطة ورياح مغبرة

