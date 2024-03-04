أقلها 6 بطريف.. انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا لدرجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في مكة المكرمة وشرورة، وأقلها 6 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 في جازان ونجران ووادي الدواسر والقنفذة، و31 في جدة وينبع وبيشة، و29 في المدينة المنورة، و27 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 6، والقريات 7، وعرعر 8، وسكاكا وحائل ورفحاء 9، وبريدة والمجمعة والصمان 12 درجة مئوية.