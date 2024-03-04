الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أقلها 6 بطريف.. انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة المكرمة وشرورة، وأقلها 6 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 في جازان ونجران ووادي الدواسر والقنفذة، و31 في جدة وينبع وبيشة، و29 في المدينة المنورة، و27 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 6، والقريات 7، وعرعر 8، وسكاكا وحائل ورفحاء 9، وبريدة والمجمعة والصمان 12 درجة مئوية.

أمطار متوسطة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضا

مع بداية الفصل الدراسي الثالث.. 4 عقوبات للغياب عن المدرسة بدون إذن

"المسند" يُحذّر من زيادة العواصف الغبارية في هذا التوقيت

عاجل.. اعتماد جدول صلاتي التراويح والتهجد لشهر رمضان 1445 في الحرمين الشريفين

عاجل.. الأرصاد يتوقع أمطارًا وضبابًا ورياحًا متربة على مكة وهذه المناطق

عاجل.. بأقل تكلفة.. كيفية استقدام عمالة منزلية قبل رمضان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - الشتاء 10:18 ص الأحد، 03 مارس 2024

درجات الحرارة.. بريدة الأقل اليوم بـ 7 ومكة الأعلى بـ 34 مئوية

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 11:24 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

انخفاض درجات الحرارة.. العظمى 33 بجدة والصغرى 5 في طريف

درجات الحرارة - الشتاء 10:31 ص الأحد، 11 فبراير 2024

درجات الحرارة.. أجواء طريف الأشد برودة على مستوى مناطق المملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 10:01 ص الخميس، 08 فبراير 2024

4 بحائل و31 في ينبع.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء