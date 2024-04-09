الثلاثاء 30 رمضان.. توقيت السحور والإفطار في جميع المناطق

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يترقب المواطنون
والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الثلاثاء 30
رمضان آخر أيام شهر رمضان المبارك، الموافق 9 أبريل.
ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.
مواعيد السحورويؤذن لصلاة
الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:48، وفي المدينة المنورة 4:45، وفي الرياض 4:17، وفي
بريدة 4:25، وفي الدمام 4:00، وفي أبها 4:42، وفي تبوك 4:51، وفي حائل 4:32.
بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:29، وفي جازان 4:43، وفي نجران 4:36، وفي الباحة 4:44، وفي سكاكا الساعة 4:34 بمشيئة الله.
مواعيد الإفطاربينما يحين
موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الثلاثاء 30 رمضان، على النحو
التالي بمشيئة الله:
مكة المكرمة 6:39 مساء، المدينة المنورة 6:41، الرياض 6:14، بريدة 6:26، الدمام 6:01 ، أبها 6:26.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:57، وفي حائل 6:36، وفي عرعر 6:41، وفي جازان 6:25، وفي نجران 6:19، وفي الباحة 6:31، وفي سكاكا 6:43.
وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.