الإثنين، 08 رمضان 1445 ، 18 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الإثنين 8 رمضان.. أهالي هذه المنطقة آخر من يتناولون طعام الإفطار

رمضان الإفطار
مواقيت الإفطار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الإثنين 8 رمضان، الموافق 18 مارس.
ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.اضافة اعلان

مواعيد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:10، وفي المدينة المنورة 5:09، وفي الرياض 4:41، وفي بريدة 4:51، وفي الدمام 4:26، وفي أبها 5:01، وفي تبوك 5:19، وفي حائل 4:59.
بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:59، وفي جازان 5:01، وفي نجران 4:55، وفي الباحة 5:04، وفي سكاكا الساعة 5:03 بمشيئة الله.

مواعيد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الاثنين 8 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:
مكة المكرمة 6:32 مساء، المدينة المنورة 6:32، الرياض 6:04، بريدة 6:15، الدمام 5:51 ، أبها 6:21.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:45، وفي حائل 6:24، وفي عرعر 6:27، وفي جازان 6:21، وفي نجران 6:14، وفي الباحة 6:25، وفي سكاكا 6:30.
وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.


اقرأ أيضا

4 ضربات نوعية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من القات والحشيش والإمفتيامين والأقراص المخدرة

شاهد.. ماذا فعل مرور الرياض بقائد مركبة عندما ارتكب هذه المخالفة الجسيمة

عاجل.. تعرف على قيمة الضمان الاجتماعي بعد توجيه خادم الحرمين بصرف معونة رمضان

الشرطة تطيح بامرأة ظهرت في فيديو بأحد شوارع الرياض وتكشف مفاجأة

توقعات بهطول أمطار غريزة على المدينة .. وتحذير من الدفاع المدني لأهالي الرياض

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رمضان الإفطار 1:38 ص الأحد، 17 مارس 2024

الأحد 7 رمضان.. أهالي هذه المنطقة أول من يتناولون طعام الإفطار

السحور والإفطار رمضان 2:10 ص الجمعة، 15 مارس 2024

الجمعة 5 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 2:23 ص الخميس، 14 مارس 2024

الخميس 4 رمضان.. أهالي هذه المنطقة آخر من يتناولون وجبة السحور

رمضان الإفطار 2:21 ص الأربعاء، 13 مارس 2024

الأربعاء 3 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع المناطق