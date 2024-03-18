الإثنين 8 رمضان.. أهالي هذه المنطقة آخر من يتناولون طعام الإفطار

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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الإثنين 8 رمضان، الموافق 18 مارس.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.



مواعيد السحور



مواعيد الإفطار



ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:10، وفي المدينة المنورة 5:09، وفي الرياض 4:41، وفي بريدة 4:51، وفي الدمام 4:26، وفي أبها 5:01، وفي تبوك 5:19، وفي حائل 4:59.بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:59، وفي جازان 5:01، وفي نجران 4:55، وفي الباحة 5:04، وفي سكاكا الساعة 5:03 بمشيئة الله.بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الاثنين 8 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:مكة المكرمة 6:32 مساء، المدينة المنورة 6:32، الرياض 6:04، بريدة 6:15، الدمام 5:51 ، أبها 6:21.ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:45، وفي حائل 6:24، وفي عرعر 6:27، وفي جازان 6:21، وفي نجران 6:14، وفي الباحة 6:25، وفي سكاكا 6:30.وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.