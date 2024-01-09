الثلاثاء 27 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 9 يناير 2024م.





مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445هـ اضافة اعلان



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:35.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:25 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:40المدينة – 5:45الرياض – 5:17○ موعد أذان الظهرمكة – 12:28المدينة – 12:29الرياض – 12:01○ موعد أذان العصرمكة – 3:34المدينة – 3:30الرياض – 3:02○ موعد أذان المغربمكة – 5:55المدينة – 5:50الرياض – 5:22○ موعد أذان العشاءمكة – 7:25المدينة – 7:20الرياض – 6:52