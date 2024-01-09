الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

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الثلاثاء 27 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 9 يناير 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445هـاضافة اعلان


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:35.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:25 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:40
المدينة – 5:45
الرياض – 5:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:29
الرياض – 12:01
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:34
المدينة – 3:30
الرياض – 3:02
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:55
المدينة – 5:50
الرياض – 5:22
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:25
المدينة – 7:20
الرياض – 6:52


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