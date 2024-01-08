الإثنين 26 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 26 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 8 يناير 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 26 جمادى الآخرة 1445هـ
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ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:34.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:24 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 26 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:40
المدينة – 5:45
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:29
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:33
المدينة – 3:29
الرياض – 3:01
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:55
المدينة – 5:49
الرياض – 5:21
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:25
المدينة – 7:19
الرياض – 6:51