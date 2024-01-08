الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الإثنين 26 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 26 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 8 يناير 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 26 جمادى الآخرة 1445هـاضافة اعلان


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:34.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:24 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 26 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:40
المدينة – 5:45
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:29
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:33
المدينة – 3:29
الرياض – 3:01
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:55
المدينة – 5:49
الرياض – 5:21
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:25
المدينة – 7:19
الرياض – 6:51


اقرأ أيضا

تعرف على خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية وخطوات الاستفادة منها

عاجل.. أهم 10.. غرامة مشددة على المشاة عابري الطرق واعتماد خدمة جديدة عبر "توكلنا"

برنامج ريف يوضح آلية معرفة حالة الطلب للمتقدمين للحصول على الدعم

مهلة 5 شهور للتنفيذ .. مزايا وخدمات لترقيم وتسجيل الإبل

"التعليم" تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة لأطباء المملكة في ألمانيا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 1:00 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. الأحد 25 جمادى الآخرة.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

مواقيت الصلاة 1:07 ص الجمعة، 05 يناير 2024

الجمعة 23 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:23 ص الخميس، 04 يناير 2024

الخميس 22 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:20 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

مواقيت الصلاة الأربعاء 21 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

اقرأ أيضا

الدراجاتالكهربائية
8:00 م الأحد، 07 يناير 2024

لأول في المملكة.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع شبكة الدراجات الكهربائية في المدينة المنورة

ابشر - جواز السفر
8:00 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. تفاصيل خدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة أبشر

مخدرات
7:54 م الأحد، 07 يناير 2024

المدينة وجازان.. توجيه ضربات أمنية لمروجي مخدرات ومخالفي نظام البيئة

النيابة العامة - اخلال النظام - طائرة
7:00 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. السجن وغرامة موجعة .. النيابة العامة تحذر من عقوبة الإخلال بالنظام على متن الطائرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب -- ريال - الموارد
1:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. شروط الحصول على دعم الماشية.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
12:58 ص الإثنين، 08 يناير 2024

الإثنين 26 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

فقع
12:52 ص الإثنين، 08 يناير 2024

بعد حائل.. سعر حبة الفقع يصل 2900 ريال في حفر الباطن

صندوق التنمية العقارية
12:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. بعد سداد كامل القرض .. بهذه الخطوت يمكنك فك الرهن بدون الرجوع للمحكمة

صندوق التنمية العقارية
11:46 م الأحد، 07 يناير 2024

تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن صرف قروض أصحاب الأحكام النهائية

الادوية المخدرة
11:21 م الأحد، 07 يناير 2024

الإطاحة بمروجي السموم في عسير.. وضبط كمية ضخمة من المخدرات