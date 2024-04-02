الثلاثاء 23 رمضان.. مواعيد أذان الفجر والمغرب وتوقيت السحور والإفطار بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الثلاثاء 23 رمضان، الموافق 2 أبريل.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.



مواعيد السحور



مواعيد الإفطار



ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:55، وفي المدينة المنورة 4:53، وفي الرياض 4:24، وفي بريدة 4:33، وفي الدمام 4:09، وفي أبها 4:48، وفي تبوك 5:00، وفي حائل 4:41.بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:38، وفي جازان 4:49، وفي نجران 4:42، وفي الباحة 4:50، وفي سكاكا الساعة 4:43 بمشيئة الله.بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الثلاثاء 23 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:مكة المكرمة 6:36 مساء، المدينة المنورة 6:39، الرياض 6:11، بريدة 6:22، الدمام 5:58 ، أبها 6:24.ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:53، وفي حائل 6:32، وفي عرعر 6:36، وفي جازان 6:24، وفي نجران 6:17، وفي الباحة 6:29، وفي سكاكا 6:39.وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.