الإثنين 22 رمضان.. مواعيد أذان الفجر والمغرب وتوقيت السحور والإفطار بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الإثنين 22 رمضان، الموافق 1 أبريل.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.



مواعيد السحور



مواعيد الإفطار



ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:56، وفي المدينة المنورة 4:54، وفي الرياض 4:26، وفي بريدة 4:34، وفي الدمام 4:10، وفي أبها 4:49، وفي تبوك 5:01، وفي حائل 4:42.بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:40، وفي جازان 4:50، وفي نجران 4:43، وفي الباحة 4:51، وفي سكاكا الساعة 4:45 بمشيئة الله.بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الإثنين 22 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:مكة المكرمة 6:36 مساء، المدينة المنورة 6:38، الرياض 6:10، بريدة 6:22، الدمام 5:57 ، أبها 6:24.ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:52، وفي حائل 6:31، وفي عرعر 6:36، وفي جازان 6:23، وفي نجران 6:17، وفي الباحة 6:29، وفي سكاكا 6:39.وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.